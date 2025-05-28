Финансист Родин порекомендовал депозиты с фиксированной доходностью в России

Родин также добавил, что альтернативой может стать рынок государственных облигаций. Их доходность сопоставима со ставками по вкладам, а при необходимости ценные бумаги можно продать в любое время без потери дохода. В то же время он напомнил, что ставки по накопительным счетам обычно ниже, чем по банковским вкладам, и снижаются быстрее.