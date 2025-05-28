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Финансист Родин порекомендовал депозиты с фиксированной доходностью в России

На фоне ожидаемого снижения процентных ставок накопительные счета становятся менее привлекательным инструментом для хранения сбережений. В данном случае выгоднее воспользоваться депозитами с фиксированной доходностью. Об этом заявил финансовый консультант, эксперт проекта «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

Россиянам посоветовали положить деньги на депозиты.

На фоне ожидаемого снижения процентных ставок накопительные счета становятся менее привлекательным инструментом для хранения сбережений. В данном случае выгоднее воспользоваться депозитами с фиксированной доходностью. Об этом заявил финансовый консультант, эксперт проекта «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

«Если хотите сохранить доходность, лучше переложить деньги на депозит с фиксированной доходностью. Пока еще есть предложения на полгода-год в диапазоне 15−20%», — процитировало Родина агентство «Прайм».

Родин также добавил, что альтернативой может стать рынок государственных облигаций. Их доходность сопоставима со ставками по вкладам, а при необходимости ценные бумаги можно продать в любое время без потери дохода. В то же время он напомнил, что ставки по накопительным счетам обычно ниже, чем по банковским вкладам, и снижаются быстрее.

Как сообщало URA.RU ранее, россиянам с небольшими сбережениями в размере 50, 100 или 500 тысяч рублей посоветовали выбирать максимально простые и надежные способы вложения средств. Для большинства граждан с небольшими суммами оптимальным решением будут накопительные счета или краткосрочные депозиты.