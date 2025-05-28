Финансист Родин порекомендовал депозиты с фиксированной доходностью в России

Россиянам посоветовали положить деньги на депозиты.
На фоне ожидаемого снижения процентных ставок накопительные счета становятся менее привлекательным инструментом для хранения сбережений. В данном случае выгоднее воспользоваться депозитами с фиксированной доходностью. Об этом заявил финансовый консультант, эксперт проекта «Моифинансы.рф» Алексей Родин.
«Если хотите сохранить доходность, лучше переложить деньги на депозит с фиксированной доходностью. Пока еще есть предложения на полгода-год в диапазоне 15−20%», — процитировало Родина агентство «Прайм».
Родин также добавил, что альтернативой может стать рынок государственных облигаций. Их доходность сопоставима со ставками по вкладам, а при необходимости ценные бумаги можно продать в любое время без потери дохода. В то же время он напомнил, что ставки по накопительным счетам обычно ниже, чем по банковским вкладам, и снижаются быстрее.
Как сообщало URA.RU ранее, россиянам с небольшими сбережениями в размере 50, 100 или 500 тысяч рублей посоветовали выбирать максимально простые и надежные способы вложения средств. Для большинства граждан с небольшими суммами оптимальным решением будут накопительные счета или краткосрочные депозиты.