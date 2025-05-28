Главые аэропорты Московского авиаузла приостановили работу

Ограничения в аэропортах зачастую связаны с атаками беспилотников на регионы. Авиаперевозчики отменяют рейсы, а самолеты совершают посадку на запасных аэродромах. Ранее ТАСС сообщало, что рейсы, летевшие 28 мая во Внуково перенаправляли в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, а также в аэропорт Шереметьево до его закрытия.