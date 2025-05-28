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Главые аэропорты Московского авиаузла приостановили работу

Московский аэропорт Шереметьево приостановил работу, сообщили в Росавиации. Ранее ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели во Внуково и Жуковском, а также в Домодедово.

Источник: РИА "Новости"

Ограничения в аэропортах зачастую связаны с атаками беспилотников на регионы. Авиаперевозчики отменяют рейсы, а самолеты совершают посадку на запасных аэродромах. Ранее ТАСС сообщало, что рейсы, летевшие 28 мая во Внуково перенаправляли в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, а также в аэропорт Шереметьево до его закрытия.

С 00:00 мск 28 мая над Москвой сбито 33 беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По данным Минобороны, в период с 21:00 мск 27 мая по 00:00 28 мая над регионами России было сбито 112 БПЛА.