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Российские пенсионеры досрочно получат пенсию: когда ждать выплату

Депутат Говырин: Июньскую пенсию после длинных выходных выплатят досрочно.

Источник: Комсомольская правда

Пенсии, которые должны были выплачиваться после 12 июня, будут выданы раньше срока из-за продолжительных праздничных выходных. Об этом напомнил депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

«Для того, чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России (СФР) организует досрочную отправку средств», — проинформировал Говырин.

Как уточнил депутат, стандартные страховые пенсии, запланированные к выплате после 12 июня, будут переведены досрочно — 10 или 11 числа. Речь идет о регулярных выплатах в рамках системы ОПС.

При этом Говырин акцентировал, что досрочное перечисление пенсий организовано в общефедеральном масштабе и распространяется на всех получателей — как на клиентов банков, так и на тех, кто получает выплаты через отделения почтовой связи.

Ранее россиян предупредили о продолжительных выходных в июне из-за празднования Дня России.