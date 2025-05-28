Российские пенсионеры досрочно получат пенсию: когда ждать выплату

Пенсии, которые должны были выплачиваться после 12 июня, будут выданы раньше срока из-за продолжительных праздничных выходных. Об этом напомнил депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.
«Для того, чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России (СФР) организует досрочную отправку средств», — проинформировал Говырин.
Как уточнил депутат, стандартные страховые пенсии, запланированные к выплате после 12 июня, будут переведены досрочно — 10 или 11 числа. Речь идет о регулярных выплатах в рамках системы ОПС.
При этом Говырин акцентировал, что досрочное перечисление пенсий организовано в общефедеральном масштабе и распространяется на всех получателей — как на клиентов банков, так и на тех, кто получает выплаты через отделения почтовой связи.
Ранее россиян предупредили о продолжительных выходных в июне из-за празднования Дня России.