«Коммерсант»: крупнейшее в стране производство ПВХ изъято в доход государства

Суд посчитал, что решение подлежит немедленному исполнению.
Активы крупнейшего в России производителя поливинилхлорида — АО «Саянскхимпласт» стоимостью более 92 млрд рублей — переданы в доход государства. Такое решение принял Хамовнический районный суд Москвы, рассмотрев иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему председателю Законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову и членам его семьи.
«Став в 1997 году гендиректором завода, господин Круглов принял решение обратить госпредприятие в свою пользу. Суд посчитал доводы Генпрокуратуры обоснованными и удовлетворил требования истца, постановив немедленно обратить активы предприятия в доход государства для предотвращения вывода капиталов за рубеж», — уточнил «Коммерсант».
По сведениям издания, в рамках разбирательства Генпрокуратура указывала на то, что Круглов, занимая государственные должности, нарушил законы, в том числе запрет на совмещение госслужбы с предпринимательской деятельностью. АО «Саянскхимпласт» является градообразующим предприятием города Саянска и крупнейшим в стране производителем химической продукции хлорорганического профиля, включая поливинилхлорид и каустическую соду.
Как сообщало URA.RU ранее, о конфискации в доход государства активов «Саянскхимпласта» стало известно в апреле 2025 года. Антикоррупционный иск Генпрокуратура подала к фактическому владельцу предприятия, бывшему главе Законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову, а также его жене и детям. По ходатайству истца суд наложил обеспечительный арест на все их имущество.