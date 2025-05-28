«Коммерсант»: крупнейшее в стране производство ПВХ изъято в доход государства

Как сообщало URA.RU ранее, о конфискации в доход государства активов «Саянскхимпласта» стало известно в апреле 2025 года. Антикоррупционный иск Генпрокуратура подала к фактическому владельцу предприятия, бывшему главе Законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову, а также его жене и детям. По ходатайству истца суд наложил обеспечительный арест на все их имущество.