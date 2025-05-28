АО «Саянскхимпласт» изъято в доход государства

Ранее «Коммерсант» выпустил материал о требованиях Генпрокуратуры РФ обратить в доход государства активы предприятия стоимостью около 79 млрд рублей. Журналисты издания, ссылаясь на имеющийся в их распоряжении иск, утверждают, что Виктор Круглов, будучи гендиректором госпредприятия «Саянскхимпром», довел его до банкротства и использовал статус депутата Законодательного собрания региона для создания преференций «Саянскхимпласту», а также выводил доходы, полученные от завода, в офшоры на Кипре.