АО «Саянскхимпласт» изъято в доход государства

Хамовнический районный суд Москвы обратил в доход государства активы крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ) — АО «Саянскхимпласт» стоимостью более 92 млрд руб. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к фактическому владельцу предприятия, бывшему главе Законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову, а также членам его семьи. Принятое решение обращено к немедленному исполнению, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Коммерсант».
Ранее «Саянскхимпласт» представил возражения на иск Генпрокуратуры РФ об обращении акций предприятия в доход государства. Исковое заявление было направлено в Хамовнический суд Москвы 2 апреля.
Как следует из карточки суда, ответчиком по иску Генпрокуратуры РФ выступает экс-спикер Заксобрания Иркутской области Виктор Круглов, его семья, а также бывший первый замглавы администрации региона и экс-гендиректор предприятия Николай Мельник, ООО «Вектор» и «Саянскгазбетон». В настоящее время дело находится у судьи. Беседа по делу была назначена на 25 апреля.
Ранее «Коммерсант» выпустил материал о требованиях Генпрокуратуры РФ обратить в доход государства активы предприятия стоимостью около 79 млрд рублей. Журналисты издания, ссылаясь на имеющийся в их распоряжении иск, утверждают, что Виктор Круглов, будучи гендиректором госпредприятия «Саянскхимпром», довел его до банкротства и использовал статус депутата Законодательного собрания региона для создания преференций «Саянскхимпласту», а также выводил доходы, полученные от завода, в офшоры на Кипре.
В «Саянскхимпласте» прокомментировали, что правовая позиция предприятия по иску Генпрокуратуры РФ будет отстаиваться в суде в соответствии с законодательством РФ. По словам представителей компании, деятельность производства строилась на соблюдении принципа законности, а решение о создании предприятия принято при участии представителей власти. В последующие годы на производстве реализовалась программа модернизации и внедрение современных технологий.
«Процедура создания общества и его последующая деятельность являлись предметом проверок органов государственного контроля (надзора), в том числе органов прокуратуры. По итогам проверок претензии не предъявлялись», — подчеркнули в компании.
В настоящее время «Саянскхимпласт» является одним из флагманов российской химической промышленности. Предприятие продолжает работу в штатном режиме, выпуская и отгружая готовую продукцию. В компании заявили, что «Саянскхимпласт» продолжает исполнять обязательства перед работниками производства, контрагентами и государством.