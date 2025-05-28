Пенсионерам рассказали, когда они получат июньскую пенсию

Российские пенсионеры, которые должны были получить свою пенсию после 12 июня, получат выплаты досрочно из-за длинных выходных. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, передает РИА Новости.
«В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России временно изменится в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня и выпадает на нерабочий день. Это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат. Чтобы избежать задержек для граждан, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, Социальный фонд России (СФР) организует досрочную отправку средств», — пояснил он.
По словам Говырина, пенсии будут перечислены уже 10 или 11 числа. Это касается стандартных ежемесячных выплат, которые начисляются по линии обязательного пенсионного страхования.
«Это решение принято для того, чтобы все пенсионеры могли своевременно получить свои суммы до начала праздничных выходных и не испытывали неудобств из-за ожидания до окончания нерабочего периода», — добавил депутат.
Он также отметил, что досрочная выплата будет осуществляться централизованно, охватывая как тех пенсионеров, которые получают деньги через банки, так и тех, кто пользуется почтовыми услугами.
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