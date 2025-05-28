Пенсионерам рассказали, когда они получат июньскую пенсию

«В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России временно изменится в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня и выпадает на нерабочий день. Это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат. Чтобы избежать задержек для граждан, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, Социальный фонд России (СФР) организует досрочную отправку средств», — пояснил он.