Экономист Остапкович объяснил, почему картофель в РФ вырос до 100 рублей

«Почему сейчас растут цены — потому что овощехранилища сохраняли урожай прошлого года примерно до февраля. То есть у нас урожай картошки предыдущего года, выращенный отечественными производителями, ввиду того, что у нас довольно слабая овощехранилищная база — она очень дорогая, энергоемкая, нужно делать свет, выплачивать дополнительные деньги людям. Поэтому с февраля к нам поехал картофель из Египта, Ирана, Пакистана — это все импорт, это все увеличивает цену сразу же на 30−40 процентов за счет логистики. Плюс в прошлом году сократили поле под картофель, потому что 23-й год был небывалый по урожайности — засеяли огромное количество картофеля и он шел по 35−37 рублей максимум. После этого наши картофелеводы попали в убыток, потому что урожая много, а спрос меньше, чем предложение — в итоге сократили. В 2024 году был, скажем так, слабый урожай картофеля, поэтому пошел дефицит, также вовремя не сориентировались на импорт, из-за чего цена пошла вверх на 50−80 процентов», — сказал собеседник издания.