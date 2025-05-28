Концессионер пермских трамваев сменил руководителя

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что концессионер модернизации трамвайного комплекса в Перми «Мовиста» вышел с инициативой в ФАС о продлении срока проекта. Сообщалось, что концессионер примерно шесть месяцев «простоял в зимний период», не осуществляя работу из-за остановки финансирования проекта со стороны партнера — банка ВЭБ. В то же время, по информации региональных властей, сейчас проблемы решены — перекладка путей на улице Мира в этом году будет закончена, но концессионер не успеет построить новое депо в Балатово. Проектирование объекта будет идти до конца 2025 года, после чего ориентировочно чуть более года понадобится на его строительство.