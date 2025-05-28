Майнинг криптовалюты собираются запретить еще в двух регионах России

«До 2030 года в южных частях Забайкальского края и Бурятии прогнозируется непокрываемый дефицит мощности. В настоящее время в этих регионах действует временный запрет на добычу криптовалют в зимний период, когда нагрузка на энергосистему максимальна — с 15 ноября по 15 марта. В Бурятии официальный “белый” майнинг отсутствует», — сообщил «Коммерсант».