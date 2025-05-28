Средний размер ипотеки в Прикамье вырос до 3,6 млн рублей, а выдача упала в два раза

«Высокий уровень долговой нагрузки людей и бизнеса несет риски для финансовой стабильности, то есть для нормальной работы банков и финансовых рынков. Поэтому необходимы как разумные ограничения закредитованности, так и создание кредитными организациями запасов капитала на случай стрессовых ситуаций. Регулятор рассчитывает, что с помощью макропруденциальных мер, включая прямые ограничения (лимиты) на выдачу гражданам рискованных кредитов в ипотеке, сможет еще более эффективно ограничивать рост долговой нагрузки заемщиков и риски для банковской системы», ─ рассказал «ФедералПресс» управляющий отделением Банка России по Прикамью Алексей Моночков.