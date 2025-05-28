Средний размер ипотеки в Прикамье вырос до 3,6 млн рублей, а выдача упала в два раза

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в Прикамье уменьшился на 39%, а количество ─ на 51%. Для сравнения, в первом квартале 2024 года выдали свыше 5,8 тысячи ипотечных займов на общую сумму более 17,2 млрд рублей», — сообщили «ФедералПресс» в региональном отделении Банка России.
По данным на 1 апреля, за год ипотечный портфель банков в Пермском крае достиг 312,7 млрд рублей, увеличившись на 4%: на конец первого квартала 2024 года он составлял 301,2 млрд рублей.
«За год средняя сумма ипотечного займа в регионе увеличилась до 3,6 млн рублей. Годом ранее она равнялась 2,9 млн рублей», — добавили в краевом отделении регулятора.
Отметим, что в течение последнего года Банк России принимал меры по ограничению рисков в сегменте ипотечного кредитования, в частности, по ужесточению макропруденциальной политики, что также стало одним из факторов снижения выдач в сегменте ипотеки. Так, с марта 2024 года регулятор установил заградительный уровень макропруденциальных надбавок по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика (ПДН).
Как поясняли в Банке России, макропруденциальные ограничения позволяют сдерживать рост закредитованности граждан и снижать риски для самих кредиторов. С 2023 года такие меры уже применяются в необеспеченном потребительском кредитовании, в результате чего доля рискованных выдач (когда заемщик тратит на обслуживание долга больше половины своих доходов) в этом сегменте серьезно сократилась.
Регулятор собирается и дальше придерживаться подобной практики в сегменте жилищного кредитования. Так, с 1 апреля 2025 года у Банка России есть возможность устанавливать для банков и МФО макропруденциальные лимиты в ипотеке.
«Высокий уровень долговой нагрузки людей и бизнеса несет риски для финансовой стабильности, то есть для нормальной работы банков и финансовых рынков. Поэтому необходимы как разумные ограничения закредитованности, так и создание кредитными организациями запасов капитала на случай стрессовых ситуаций. Регулятор рассчитывает, что с помощью макропруденциальных мер, включая прямые ограничения (лимиты) на выдачу гражданам рискованных кредитов в ипотеке, сможет еще более эффективно ограничивать рост долговой нагрузки заемщиков и риски для банковской системы», ─ рассказал «ФедералПресс» управляющий отделением Банка России по Прикамью Алексей Моночков.
Предполагается, что лимиты будут вводиться в два этапа:
с 1 июля 2025 года ─ для кредитов на квартиры в новостройках и готовых домах;
с 1 января 2026 года ─ для кредитов на строительство жилого дома и других кредитов под залог недвижимости.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что в целом жители Пермского края задолжали банкам почти 592 млрд рублей. Также «ФедералПресс» сообщал, что прикамцы хранят на счетах свыше 657 млрд рублей.