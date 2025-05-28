Как продвигается строительство красноярского метро

На площади Революции почти завершено устройство основания для монтажа тоннелепроходческого комплекса. В ближайшее время в котлован начнут опускать элементы щита «Анастасия», затем будет завезено оборудование для второго комплекса — «Ирина». Эти машины будут работать на перегоне до станции «Вокзальная».