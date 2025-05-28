Как продвигается строительство красноярского метро

На площади Революции почти завершено устройство основания для монтажа тоннелепроходческого комплекса. В ближайшее время в котлован начнут опускать элементы щита «Анастасия», затем будет завезено оборудование для второго комплекса — «Ирина». Эти машины будут работать на перегоне до станции «Вокзальная».
На улице Шахтеров щиты «Екатерина» и «Соломея» продолжают проходку тоннелей, сообщает gnkk.ru.
На улице Карла Маркса продолжается вынос инженерных коммуникаций, ведется бетонирование свай ограждающих конструкций. После завершения проходки на улице Шахтеров комплексы «Екатерина» и «Соломея» будут перемещены на площадь Революции и пойдут в сторону городской администрации.
У железнодорожного вокзала начались работы по бетонированию плиты в основании монтажно-щитовой камеры. Это необходимый этап перед запуском тоннелепроходческого оборудования.