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Как продвигается строительство красноярского метро

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Работы на ключевых участках первой линии метро в Красноярске продолжаются по графику. Строители отчитались о текущем состоянии площадок.

Источник: Соцсети

На площади Революции почти завершено устройство основания для монтажа тоннелепроходческого комплекса. В ближайшее время в котлован начнут опускать элементы щита «Анастасия», затем будет завезено оборудование для второго комплекса — «Ирина». Эти машины будут работать на перегоне до станции «Вокзальная».

На улице Шахтеров щиты «Екатерина» и «Соломея» продолжают проходку тоннелей, сообщает gnkk.ru.

На улице Карла Маркса продолжается вынос инженерных коммуникаций, ведется бетонирование свай ограждающих конструкций. После завершения проходки на улице Шахтеров комплексы «Екатерина» и «Соломея» будут перемещены на площадь Революции и пойдут в сторону городской администрации.

У железнодорожного вокзала начались работы по бетонированию плиты в основании монтажно-щитовой камеры. Это необходимый этап перед запуском тоннелепроходческого оборудования.