Россиянам раскрыли секрет вклада с лестничной ставкой

Что такое вклад вклад с лестничной системой ставок, объяснил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Лестничный вклад — это такой вклад, при котором банки начисляют проценты по периодам. Например, это может выглядеть так: в первые 2 месяца ставка 22,5%, в следующие 2 месяца — 20%, в следующие 2 месяца — 17% и затем ещё полгода по 14%», — рассказал эксперт.
Он подчеркнул, что лестничные вклады выгодны в том случае, если можно их можно закрывать без потери процентов после истечения соответствующего процентного периода. По словам эксперта, такая возможность бывает редко, но иногда банки ее предусматривают, это должно быть отражено в договоре.
Балынин обратил внимание, что если посчитать общую доходность за год, что по лестничному вкладу она окажется ниже, что по обычному.
«Например, если рассчитать по среднему размеру вклада (579000 рублей за 2024 год), то получим, что доход составит за год примерно 98 тысяч рублей. При размещении среднего вклада (579 000 рублей за 2024 год) на банковский вклад по 21% без лестничной системы ставок доход будет равен более 121 тысячи рублей. В рассмотренном примере мы получили доход в сумме более чем на 23 тысячи рублей больше по вкладу без лестничной ставки», — отметил он.
Балынин добавил, что в каждом конкретном случае необходимо осуществлять расчёт потенциального дохода и сравнивать предложения: это поможет избежать ловушки лестничного вклада. Экономист поделился прогнозом о том, что в ближайшее время количество предложений по вкладам с лестничными ставками на рынке может увеличиться за счет расширения линейки банковских продуктов.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что в 2025 году россиянам выгоднее всего держать сбережения на вкладах, поскольку ставки останутся высокими.