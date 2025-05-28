Россиянам раскрыли секрет вклада с лестничной ставкой

«Например, если рассчитать по среднему размеру вклада (579000 рублей за 2024 год), то получим, что доход составит за год примерно 98 тысяч рублей. При размещении среднего вклада (579 000 рублей за 2024 год) на банковский вклад по 21% без лестничной системы ставок доход будет равен более 121 тысячи рублей. В рассмотренном примере мы получили доход в сумме более чем на 23 тысячи рублей больше по вкладу без лестничной ставки», — отметил он.