Цены на продукты в Хабаровском крае растут, но инфляция замедляется

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Хабаровскому краю, в среднем цены в стране все еще растут темпами выше 4% в пересчете на год. За месяц цены выросли слабее, чем в марте. Банк России продолжит политику по снижению инфляции. Это означает, что процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует возвращение инфляции к 4% в 2026 году.