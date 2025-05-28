Цены на продукты в Хабаровском крае растут, но инфляция замедляется

Годовая инфляция замедлилась и составила 8,4%, что ниже, чем в целом по стране (10,2%). В апреле в крае подорожали услуги и продукты питания, а непродовольственные товары подешевели, сообщает ИА AmurMedia.
«Одна из причин замедления инфляции в Хабаровском крае — заметное снижение цен на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Оно связано с укреплением рубля и сокращением спроса из-за охлаждения потребительского кредитования. Цены на смартфоны снижались три месяца подряд, на телевизоры — ежемесячно с января этого года, на компьютеры — в феврале и апреле 2025 года», — отметила главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Хабаровскому краю Галина Цветова.
Также в регионе значительно снизились цены на мобильную связь. Среди причин — пересмотр отдельными мобильными операторами тарифных планов для привлечения новых клиентов и удержания старых.
В то же время в крае наиболее заметно подорожал кофе. Это связано с тем, что в странах-производителях был неурожай, и цены на мировом рынке сильно увеличились.
Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Хабаровскому краю, в среднем цены в стране все еще растут темпами выше 4% в пересчете на год. За месяц цены выросли слабее, чем в марте. Банк России продолжит политику по снижению инфляции. Это означает, что процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует возвращение инфляции к 4% в 2026 году.