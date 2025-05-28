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В Красноярске к 2028 году хотят построить пятизвездочный отель и две гостиницы

К 400-летию Красноярска, которое будет отмечаться в 2028 году, в городе планируется возвести пятизвездочный отель и две гостиницы.

Источник: Reuters

Об этом сообщил губернатор края Михаил Котюков.

По информации, опубликованной на сайте министерства строительства, сроки завершения строительства пятизвездочного отеля на Стрелке изменились. Первоначально планировалось завершить проект в 2026 году, однако теперь он будет реализован в одну очередь с 2025 по 2034 год.

Отель, рассчитанный на 120 номеров, будет расположен рядом с торгово-развлекательным комплексом «Комсомолл» на территории, которая в настоящее время покрыта растительностью. В здании предусмотрена инфраструктура для отдыха и проведения деловых мероприятий.

Кроме того, в фанпарке «Бобровый лог» также планируется строительство двух гостиниц категории 3 и 4 звезды, которые будут ориентированы на туристов.

По словам Михаила Котюкова, Красноярский край получит льготный кредит на реализацию этих проектов.

Ранее рассказывали, что на Предмостной площади построят Дворец молодежи.