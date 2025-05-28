В Красноярске к 2028 году хотят построить пятизвездочный отель и две гостиницы

Об этом сообщил губернатор края Михаил Котюков.
По информации, опубликованной на сайте министерства строительства, сроки завершения строительства пятизвездочного отеля на Стрелке изменились. Первоначально планировалось завершить проект в 2026 году, однако теперь он будет реализован в одну очередь с 2025 по 2034 год.
Отель, рассчитанный на 120 номеров, будет расположен рядом с торгово-развлекательным комплексом «Комсомолл» на территории, которая в настоящее время покрыта растительностью. В здании предусмотрена инфраструктура для отдыха и проведения деловых мероприятий.
Кроме того, в фанпарке «Бобровый лог» также планируется строительство двух гостиниц категории 3 и 4 звезды, которые будут ориентированы на туристов.
По словам Михаила Котюкова, Красноярский край получит льготный кредит на реализацию этих проектов.
Ранее рассказывали, что на Предмостной площади построят Дворец молодежи.