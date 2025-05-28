В Омской области назвали рабочие профессии с самыми высокими зарплатами

Аналитики «Авито Работы» исследовали средние зарплатные предложения для рабочих специальностей в Омской области и определили наиболее выгодные профессии. По результатам первого квартала 2025 года лидирующие позиции заняли строительные специальности, что объясняется развитием инфраструктуры в области, увеличением спроса на частное домостроение, необходимостью в ремонтных работах и подготовкой к дачному сезону.
Согласно данным «Авито Работы», в первом квартале 2025 года отделочники стали самыми высокооплачиваемыми профессионалами в Омской области. В среднем предлагаемая зарплата для отделочников в регионе составила 133 170 рублей в месяц, что на 67% превышает показатель прошлого года.
Второе место заняли каменщики. Работодатели готовы платить новым сотрудникам в среднем 133 009 рублей в месяц, что на 8% больше, чем годом ранее. Эти специалисты особенно нужны при возведении как жилых, так и коммерческих зданий.
На третьей строчке рейтинга — автоэлектрики. Вакансии для них сопровождались предложениями в среднем 100 692 рубля в месяц, что на 16% выше, чем годом ранее.
Плиточники расположились на четвёртой строчке со средним уровнем предлагаемой заработной платы в 99 160 рублей в месяц (+16%). Эти мастера особенно востребованы при отделке помещений.
Ранее мы писали, что с 1 мая 2025 года в Омске произошло увеличение заработной платы работников образовательной сферы. Данное повышение коснулось сотрудников, работающих в школах, дошкольных учреждениях и организациях, предоставляющих дополнительное образование.