В Омской области назвали рабочие профессии с самыми высокими зарплатами

Аналитики «Авито Работы» исследовали средние зарплатные предложения для рабочих специальностей в Омской области и определили наиболее выгодные профессии. По результатам первого квартала 2025 года лидирующие позиции заняли строительные специальности, что объясняется развитием инфраструктуры в области, увеличением спроса на частное домостроение, необходимостью в ремонтных работах и подготовкой к дачному сезону.