Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улицах Перми появится российский электрокар «Атом»

Пермяки сделали несколько предзаказов на электромобиль.

Источник: Соцсети

Жители Перми стараются идти в ногу со временем. Популярная автоплощадка России сообщила о большом предзаказе электромобиля «Атом» пермяками. Ультрасовременный легковой автомобиль производит АО «Кама» из Набережных Челнов.

«Атом» называют электрокар-гаджет. Производители говорят, что в них заложили персональные настройки для каждого водителя — от положения кресел и зеркал, вида интерфейса до цвета фоновой подсветки и набора приложений.

Его инновационной разработкой является проекция с дополненной реальностью на лобовом стекле и продвинутая система помощи водителю. Это обеспечивают водителю новые впечатления от управления электромобилем.

Отличительной чертой своего электромобиля создатели считают широкие возможности персонализации и цифровое взаимодействие с городом. «Атом» разработан для городской среды будущего.

Запас хода между зарядками составляет 500 км. Базовая гарантия на «Атом» составит 5 лет или 150 тыс. км в зависимости от того, что наступит ранее.

К 2029 году сервисными партнерами АО «Кама» станут 48 городов России. В следующем году их будет 10, Пермь в это число не попала.