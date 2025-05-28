На улицах Перми появится российский электрокар «Атом»

Жители Перми стараются идти в ногу со временем. Популярная автоплощадка России сообщила о большом предзаказе электромобиля «Атом» пермяками. Ультрасовременный легковой автомобиль производит АО «Кама» из Набережных Челнов.
«Атом» называют электрокар-гаджет. Производители говорят, что в них заложили персональные настройки для каждого водителя — от положения кресел и зеркал, вида интерфейса до цвета фоновой подсветки и набора приложений.
Его инновационной разработкой является проекция с дополненной реальностью на лобовом стекле и продвинутая система помощи водителю. Это обеспечивают водителю новые впечатления от управления электромобилем.
Отличительной чертой своего электромобиля создатели считают широкие возможности персонализации и цифровое взаимодействие с городом. «Атом» разработан для городской среды будущего.
Запас хода между зарядками составляет 500 км. Базовая гарантия на «Атом» составит 5 лет или 150 тыс. км в зависимости от того, что наступит ранее.
К 2029 году сервисными партнерами АО «Кама» станут 48 городов России. В следующем году их будет 10, Пермь в это число не попала.