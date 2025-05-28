Курсы валют на 28 мая, цены на нефть и металлы

Нефть
Снижение цен на нефть усилилось вечером во вторник в ожидании встречи восьми стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться увеличение добычи на июль, передает Интерфакс-Казахстан. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:42 Аст опустилась на 1%, до 64,09 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,04%, до 60,89 долларов за баррель. Как сообщали СМИ, восьмерка стран ОПЕК+ обсуждает возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в субботу.
Металлы
Цена на золото во вторник вечером усилила снижение до 2%, сообщает 1prime.ru. По состоянию на 19:39 Аст цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 68,64 доллара по отношению к закрытию пятницы, или на 2,02%, до 3 325,86 доллара за тройскую унцию. Днем и утром драгоценный металл дешевел примерно на 1%. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 1,33% — до 33,163 доллара за унцию.
Криптовалюта
По данным портала coinmarketcap.com, на 21:53 аст bitcoin торговался по 110 161,52 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,04%, а ее капитализация составила 2,18 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 666,27 долларов, повысившись в цене на 3,98%. Капитализация этой криптовалюты составила 321,8 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,47 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 28 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 27 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 27 мая.
1 австралийский доллар 329,98 тенге.
1 азербайджанский манат 302,16 тенге.
10 армянский драм 13,36 тенге.
1 белорусский рубль 156,81 тенге.
1 бразильский реал 90,37 тенге.
10 венгерских форинтов 14,38 тенге.
1 гонконгский доллар 65,34 тенге.
1 грузинский лари 189,34 тенге.
1 датская крона 77,92 тенге.
1 дирхам ОАЭ 139,45 тенге.
1 доллар США 513 тенге.
1 евро 512,16 тенге.
1 индийская рупия 6 тенге.
1000 иранский риал 12,2 тенге.
1 канадский доллар 372,13 тенге.
1 китайский юань 71,18 тенге.
1 кувейтский динар 1670,01 тенге.
1 кыргызский сом 5,86 тенге.
1 малазийский ринггит 120,94 тенге.
1 мексиканский песо 26,6 тенге.
1 молдавский лей 30 тенге.
1 норвежская крона 50,56 тенге.
1 польский злотый 136,55 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 136,55 тенге.
1 российский рубль 6,39 тенге.
1 СДР 695,74 тенге.
1 сингапурский доллар 397,73 тенге.
1 таджикский сомони 51,22 тенге.
1 тайский бат 15,63 тенге.
1 турецкая лира 13,13 тенге.
100 узбекских сумов 3,98 тенге.
1 украинская гривна 12,28 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 693,57 тенге.
1 чешская крона 23,33 тенге.
1 шведская крона 53,53 тенге.
1 швейцарский франк 619,22 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,63 тенге.
100 южнокорейских вон 37,27 тенге.
1 японская иена 3,55 тенге.