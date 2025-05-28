Курсы валют на 28 мая, цены на нефть и металлы

Снижение цен на нефть усилилось вечером во вторник в ожидании встречи восьми стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться увеличение добычи на июль, передает Интерфакс-Казахстан. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:42 Аст опустилась на 1%, до 64,09 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,04%, до 60,89 долларов за баррель. Как сообщали СМИ, восьмерка стран ОПЕК+ обсуждает возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в субботу.