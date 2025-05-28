Люди, обманутые застройщиками: как покупка квартиры в Ташкенте превращается в лотерею

Пользователи сетуют на то, что даже при всей предусмотрительности, застройщик всегда найдёт способ выдать «всё по закону». Подписываются красивые договоры, оформляются «правильные» бумаги — но на деле жильцы остаются ни с чем. Кто-то годами живёт без кадастра. Кто-то — с окнами, которые продуваются с первого дня. У кого-то вместо оговоренного ремонта — бетон и проводка на стене. И это в квартирах, за которые отданы миллионы.