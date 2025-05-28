Люди, обманутые застройщиками: как покупка квартиры в Ташкенте превращается в лотерею

Проверить застройщика — почти невозможно
Пользователи сетуют на то, что даже при всей предусмотрительности, застройщик всегда найдёт способ выдать «всё по закону». Подписываются красивые договоры, оформляются «правильные» бумаги — но на деле жильцы остаются ни с чем. Кто-то годами живёт без кадастра. Кто-то — с окнами, которые продуваются с первого дня. У кого-то вместо оговоренного ремонта — бетон и проводка на стене. И это в квартирах, за которые отданы миллионы.
«Крупные застройщики тоже грешат затяжками. Все думают, что если имя на слуху — значит надёжно. А потом живёшь три года в доме без кадастра», — пишет один из пользователей.
Многие жалуются, что в договорах часто указываются одни условия, особенно по отделке, окнам, дверям и планировке, а по факту всё выглядит иначе. Один покупатель рассказывает: «В договоре было написано про качественные стеклопакеты, а установили самые дешёвые окна. Двери — картон. Внутренние стены кривые, штукатурка сыплется через полгода».
В некоторых договорах даже не прописаны сроки передачи кадастра. «Если в договоре не указано, когда дадут кадастр — перед вами, скорее всего, фуфло-контора, даже если это большая фирма», — советуют знающие покупатели.
А бывает и хуже. В одном из договоров был обнаружен пункт о запрете критики застройщика в соцсетях и СМИ. Другие прикрывают затяжку строительства «форс-мажором» — то аномальная жара им мешает, то мороз.
Некоторые сдают дома и исчезают, оставляя жильцов без дорог, тротуаров и освещения. Весной — грязь, осенью — потопы.
Что делать покупателю?
Сегодня самый реальный выход — действовать коллективно. Юристы советуют объединяться с соседями и подавать коллективный иск. Параллельно — жалобы в Комитет по защите прав потребителей, который активно работает в этом направлении.
Другой совет — брать квартиры на вторичке, где хотя бы есть кадастр и видно, в каких условиях живут соседи.
Где государство?
Очевидно, что проблема требует системного решения. Число новостроек в Ташкенте растёт с бешеной скоростью, и если местные власти выдают разрешения на строительство, то должны и нести ответственность за то, что происходит дальше. Нужны законодательные меры, которые защитят покупателя. Без этого рынок жилья в столице рискует окончательно превратиться в минное поле для обычного человека.