В Узбекистане в этом году введут в эксплуатацию 138 гидротехнических объектов

Для цифровизации системы водоснабжения привлечено 125 миллионов долларов от Азиатского банка развития. В рамках этого проекта за пять лет на крупных водных объектах и магистральных трубопроводах будет установлено 4,8 тысячи «умных» счетчиков и около 3 тысяч телеметрических систем.