В Узбекистане в этом году введут в эксплуатацию 138 гидротехнических объектов

Главе республики представили информацию о расширении сетей питьевого водоснабжения и канализации.
Как отмечалось, сегодня питьевой водой обеспечен 81% населенных пунктов, а охват системой водоотведения составляет 20%.
В 2025 году планируют проложить 1 619 километров водопроводных и 521 километр канализационных сетей, а также построить и реконструировать 162 объекта. В результате впервые доступ к чистой питьевой воде получат 715 тыс. человек, еще 675 тыс. охватят услугами канализации.
Ответственные лица доложили о проведении этой работы.
Совместно с международными финансовыми институтами реализуется 21 проект. В этом году планируется выполнить работы на сумму 800 миллионов долларов и ввести в эксплуатацию 138 гидротехнических объектов.
Также речь шла об эффективном механизме предпроектного финансирования, отработанном с Азиатским и Германским банками развития. Благодаря предварительному отбору подрядчиков и проектировщиков, ускоряется начало практической реализации проектов. Отмечена целесообразность применения в будущем такого подхода во всех проектах.
Для цифровизации системы водоснабжения привлечено 125 миллионов долларов от Азиатского банка развития. В рамках этого проекта за пять лет на крупных водных объектах и магистральных трубопроводах будет установлено 4,8 тысячи «умных» счетчиков и около 3 тысяч телеметрических систем.
С учетом активного развития международного сотрудничества и государственно-частного партнерства в сфере подчеркивалась необходимость подготовки специалистов, соответствующих новым требованиям.