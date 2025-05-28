Под Новосибирском восстанавливают мост, который обрушился два года назад

Напомним, переправа рухнула 19 октября 2023 года. Всего было обрушено 30 метров (2 пролёта). Пострадавших не было, однако от населенного пункта были отрезаны одна улица и 8 частных жилых домов. Позже новосибирские власти заявили, что причиной обрушения моста мог стать проезд тяжелых большегрузных автомобилей.