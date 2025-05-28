Под Новосибирском восстанавливают мост, который обрушился два года назад

В Чулымском районе Новосибирской области подрядчик АО «Омскавтодор» приступил к ремонту автомобильного моста через реку Карасук, расположенного на втором километре автодороги «1 км а/д “Н-3207” — Базово — граница Ордынского района». Об этом сообщили в региональном ТУАД.
В рамках реконструкции запланировано усиление промежуточных опор, монтаж балок пролетного строения, устройство деформационных швов, установка барьерных и перильных ограждений, лестничных сходов, укрепление откосов конусов. Сейчас на объекте уже демонтировали опорные конструкции 1 и 4, и ведется изготовление свай из металлических труб и их наконечников.
Работы должны быть завершены к 15 октября 2026 года. Для легковых автомобилей и автобусов действует временная переправа рядом с мостом. Грузовикам же запретили движение через Базово — для них организован объезд.
Напомним, переправа рухнула 19 октября 2023 года. Всего было обрушено 30 метров (2 пролёта). Пострадавших не было, однако от населенного пункта были отрезаны одна улица и 8 частных жилых домов. Позже новосибирские власти заявили, что причиной обрушения моста мог стать проезд тяжелых большегрузных автомобилей.
Екатерина Павлюх.