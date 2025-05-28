Россия существенно сократила импорт белорусского картофеля

Всего же по итогам 2024 года РФ импортировала из Беларуси картофель немногим более 200 тысяч тонн. Это превысило объемы 2023 года в 1,6 раза. С начала этого года в РФ было ввезено почти 550 тысяч тонн «второго хлеба». Это втрое больше прошлогодних закупок.