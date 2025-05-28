Россия существенно сократила импорт белорусского картофеля

Россия с начала текущего года закупила в Белоруссии картофеля вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в Россельхознадзоре, передает ТАСС.
Объемы продукции и соседней республики составил 32 тысяч и тонн. В прошлом году этот показатель составлял 63,9 тысячи тонн.
«По данным ФГИС “Аргус-фито” по состоянию на 25 мая 2025 г., с начала текущего года Россией импортировано из Белоруссии 32 тысячи тонн продовольственного свежего картофеля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было поставлено 63,9 тысячи тонн, ввоз снизился в 2 раза», — отметили в ведомстве.
Всего же по итогам 2024 года РФ импортировала из Беларуси картофель немногим более 200 тысяч тонн. Это превысило объемы 2023 года в 1,6 раза. С начала этого года в РФ было ввезено почти 550 тысяч тонн «второго хлеба». Это втрое больше прошлогодних закупок.
Больше всего картофеля Россия закупила у Египта — около 340 тысяч тонн. В десятки раз увеличился картофельный экспорт Китая в РФ — с 4 до 80 тысяч тонн.
Ранее «МК» писал, что снижения цен на картофель стоит ждать в июле. Однако этот корнеплод, а также другие овощи открытого грунта, являются одними из самых затратных культур в сельском хозяйстве России, поэтому «они не могут быть дешевыми». Такое заявление сделал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.