4000 новосибирских студентов поедут строить АЭС в Турцию и Египет

Помимо международных атомных проектов, новосибирские студенческие отряды будут работать на объектах в Челябинской области (проект «Мирный Атом»), а также на Камчатке, в Липецкой и Ленинградской областях, Краснодарском крае. Власти региона подчеркивают важность поддержки студенческого движения, которое не только дает молодежи ценный профессиональный опыт, но и вносит вклад в развитие стратегически важных объектов страны и зарубежных партнеров России.