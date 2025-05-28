4000 новосибирских студентов поедут строить АЭС в Турцию и Египет

Летом 2025 года свыше четырех тысяч студентов из Новосибирской области примут участие в масштабных строительных проектах, включая возведение атомных электростанций «Аккую» в Турции и «Эль-Дабаа» в Египте. Как сообщает официальный телеграм-канал «Новосибирская область. Официально», торжественный старт третьему трудовому семестру был дан 28 мая на специальной линейке с участием представителей власти и образовательных учреждений.
«Наши отряды задействованы в самых разных сферах, от энергетики до медицины, от сельского хозяйства до крупных строек. Этот опыт станет отличным началом карьеры для каждого», — отметила заместитель руководителя департамента молодежной политики региона Светлана Королькова.
Помимо международных атомных проектов, новосибирские студенческие отряды будут работать на объектах в Челябинской области (проект «Мирный Атом»), а также на Камчатке, в Липецкой и Ленинградской областях, Краснодарском крае. Власти региона подчеркивают важность поддержки студенческого движения, которое не только дает молодежи ценный профессиональный опыт, но и вносит вклад в развитие стратегически важных объектов страны и зарубежных партнеров России.