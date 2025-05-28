Власти Самарской области планируют легализовать в Самаре речные такси на Волге

«Нужно работать над тем, чтобы такие перевозки вышли из тени. Это вопрос не силовых мер — этим занимаются правоохранители. Мы же должны создать правовое поле: какие новые правила, штрафы или стимулы мы можем предложить, чтобы участники рынка переходили в легальный сектор? Это важная часть государственного регулирования.».