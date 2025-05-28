Власти Самарской области планируют легализовать в Самаре речные такси на Волге

Ежегодно около 300 тысяч пассажиров пользуются нелегальными речными такси в Самаре, что составляет почти половину от общего числа легальных перевозок на водном транспорте.
Для сравнения, официальные перевозчики обслуживают порядка 640 тысяч человек в год. Эти цифры были озвучены во вторник, 27 мая, в ходе оперативного совещания правительства Самарской области.
Глава регионального правительства Михаил Смирнов сообщил, что для борьбы с нелегальными перевозками рассматривается несколько подходов.
В частности, обсуждается возможность удовлетворения спроса на речные поездки за счет использования специализированных судов, таких как «МПКС» или «ОМ», которые могут стать альтернативой несанкционированным маршрутам.
Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул важность легализации деятельности частных речных таксистов и отметил необходимость нормативного регулирования отрасли:
«Нужно работать над тем, чтобы такие перевозки вышли из тени. Это вопрос не силовых мер — этим занимаются правоохранители. Мы же должны создать правовое поле: какие новые правила, штрафы или стимулы мы можем предложить, чтобы участники рынка переходили в легальный сектор? Это важная часть государственного регулирования.».
Ответственность за проработку решений возложена на министерство транспорта региона, которое в настоящее время завершает подготовку концепции развития речных перевозок.
Ожидается, что летом документ будет представлен с конкретными предложениями по упорядочению рынка.
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