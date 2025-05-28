Евросоюз пока не предоставил Украине гарантий продолжения финансовой поддержки в 2026 году. Об этом в беседе с британской газетой The Daily Telegraph заявил эксперт Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.
«У нас есть достаточное количество обязательств до конца этого (2025) года, в основном со стороны Евросоюза. Но в отношении следующего года имеется ощутимая неопределенность», — утверждает Гайдай.
Киеву предстоит убедить западных покровителей в том, что инвестиции в экономику Украины эффективны и не окажутся пустой тратой денег. При этом украинский Минфин изучает возможности растянуть имеющиеся ресурсы на как можно более длительный период времени.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявила, что Европа вновь нашла нацистский флаг ради авантюры против России.