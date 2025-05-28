В Башкирии построят крупный логистический парк

«Строительство логистического парка не только создаст новые рабочие места, но и станет катализатором для привлечения дополнительных инвестиций в регион. Мы активно поддерживаем инвесторов, предоставляя им земельные участки в аренду без проведения торгов, а также налоговые преференции. Это делает нашу республику привлекательной для бизнеса и создает условия для его успешного развития», — заявил Азат Аскаров.