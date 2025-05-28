В Башкирии построят крупный логистический парк

Масштабный проект позволит создать 2 тысячи новых рабочих мест и значительно повысить инвестиционную привлекательность республики. Объем инвестиций составит 18 млрд рублей.
Логистический парк в Булгаково будет включать в себя склады класса «А» общей площадью не менее 200 тысяч квадратных метров для сдачи в аренду крупным федеральным торговым сетям.
Ожидается, что логопарк станет ключевым элементом в цепочке поставок и логистики не только для Башкирии, но и для соседних регионов, способствуя интеграции республики в общероссийскую и международную экономику.
Сроки реализации проекта — 2026−2034 годы.
«Строительство логистического парка не только создаст новые рабочие места, но и станет катализатором для привлечения дополнительных инвестиций в регион. Мы активно поддерживаем инвесторов, предоставляя им земельные участки в аренду без проведения торгов, а также налоговые преференции. Это делает нашу республику привлекательной для бизнеса и создает условия для его успешного развития», — заявил Азат Аскаров.