В ЕАЭС дополнили случаи восстановления тарифных преференций

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об упрощении процедуры восстановления тарифных преференций. Документ предусматривает дополнительный случай, когда декларант может воспользоваться этим правом.
В ЕЭК пояснили, что при восстановлении тарифных преференций декларант имеет право предоставить сертификат о происхождении товара, даже если срок его действия истек на момент подачи заявления в таможенный орган. Однако в этом случае важно, чтобы сертификат был действителен на дату регистрации декларации на товары.
Декларант может не представлять сертификат о происхождении товара в случае наличия у таможенного органа возможности проверки сертификата с использованием электронной системы верификации происхождения товаров.
Такое решение приняли по результатам анализа правоприменительной практики ЕАЭС, а также с учетом предложений бизнес-сообщества, добавили в Комиссии.