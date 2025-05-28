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В ЕАЭС дополнили случаи восстановления тарифных преференций

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Совет ЕЭК усовершенствовал процедуру восстановления тарифных преференций, сообщает пресс-служба Комиссии.

Источник: ЕЭК

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об упрощении процедуры восстановления тарифных преференций. Документ предусматривает дополнительный случай, когда декларант может воспользоваться этим правом.

говорится в сообщении

В ЕЭК пояснили, что при восстановлении тарифных преференций декларант имеет право предоставить сертификат о происхождении товара, даже если срок его действия истек на момент подачи заявления в таможенный орган. Однако в этом случае важно, чтобы сертификат был действителен на дату регистрации декларации на товары.

Декларант может не представлять сертификат о происхождении товара в случае наличия у таможенного органа возможности проверки сертификата с использованием электронной системы верификации происхождения товаров.

Такое решение приняли по результатам анализа правоприменительной практики ЕАЭС, а также с учетом предложений бизнес-сообщества, добавили в Комиссии.