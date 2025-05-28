В ЕАЭС дополнили случаи восстановления тарифных преференций

В ЕЭК пояснили, что при восстановлении тарифных преференций декларант имеет право предоставить сертификат о происхождении товара, даже если срок его действия истек на момент подачи заявления в таможенный орган. Однако в этом случае важно, чтобы сертификат был действителен на дату регистрации декларации на товары.