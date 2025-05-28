Московские дороги перекроют с 29 мая по 1 июня в связи с проведением марафона

В ночь с 28 на 29 мая до утра 1 июня в Москве частично или полностью закрываются для проезда несколько центральных улиц. Основные ограничения движения запланированы на 31 мая, субботу, в связи с проведением марафона.
Как сообщает Центр организации дорожного движения, с 03:00 29 мая до 03:00 31 мая и с 18:00 31 мая до 09:00 1 июня запрещено движение по одной полосе Москворецкой улицы (от Москворецкой набережной до Варварки). С 03:00 29 мая до 09:00 1 июня будут закрыты три полосы на Большом Москворецком мосту (от Варварки до Болотной улицы).
31 мая, непосредственно в день проведения соревнований, движение машин закрывается на некоторых дорогах с раннего утра до полудня, а где-то и до вечера.
С 03:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Новой площади (от Театрального проезда до Старой площади) и по Старой площади (от Новой площади до Китайгородского проезда).
С 03:00 до 18:00 закрыто движение по Ильинке, Варварке, Большому Москворецкому мосту (от Варварки до Болотной улицы), по Васильевскому Спуску (от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста), по Москворецкой улице (от одноименной набережной до Варварки).
В этот же день с 07:00 до 11:00 проезд запрещен по Краснохолмской и Гончарной набережным.
С 07:00 до 13:00 для транспорта закрыты Китайгородский проезд, Садовническая и Болотная улицы, Большой и Малый Устьинский мосты, Фалеевский переулок и набережные: Кремлевская, Москворецкая, Пречистенская, Устьинская, Космодамианская, Раушская, Софийская.
С 07:30 до 12:30 перекрывается Котельническая набережная.
С 08:00 до 12:15 нельзя будет проехать по Лужнецкой набережной, с 08:00 до 12:45 — по Фрунзенской набережной.
С 00:01 31 мая до окончания спортивного мероприятия запрещается парковка на участках с ограничением движения.