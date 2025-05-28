Московские дороги перекроют с 29 мая по 1 июня в связи с проведением марафона

Как сообщает Центр организации дорожного движения, с 03:00 29 мая до 03:00 31 мая и с 18:00 31 мая до 09:00 1 июня запрещено движение по одной полосе Москворецкой улицы (от Москворецкой набережной до Варварки). С 03:00 29 мая до 09:00 1 июня будут закрыты три полосы на Большом Москворецком мосту (от Варварки до Болотной улицы).