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Россия с начала года снизила импорт белорусского картофеля в два раза

По данным Россельхознадзора, больше всего продукта ввезли из Египта, также вырос объем поставок из Китая.

Источник: Аргументы и факты

С начала 2025 года объем картофеля, поступившего в Россию из Белоруссии, сократился вдвое, достигнув 32 тысяч тонн. Об этом ТАСС сообщили в Россельхознадзоре.

Согласно данным системы «Аргус-фито» на 25 мая 2025 года, с начала года в Россию было ввезено 32 тысячи тонн свежего продовольственного картофеля из Белоруссии. Это в два раза меньше, чем за тот же период предыдущего года, когда объем поставок составил 63,9 тысячи тонн.

В 2024 году поставки белорусского картофеля в Россию составили 201,2 тысячи тонн, что превышает показатель 2023 года в 1,6 раза.

В ведомстве также уточнили, что общий объем импорта продовольственного картофеля в Россию с начала 2025 года составил 548,1 тысячи тонн, что в 3,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом основной объем картофеля в 2025 году поступил из Египта. Импорт египетского картофеля за указанный период увеличился в 4,3 раза, достигнув 337,6 тысячи тонн. Кроме того, значительно возросли поставки картофеля из Китая — с 4 до 80,5 тысячи тонн.