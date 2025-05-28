Россия с начала года снизила импорт белорусского картофеля в два раза

Согласно данным системы «Аргус-фито» на 25 мая 2025 года, с начала года в Россию было ввезено 32 тысячи тонн свежего продовольственного картофеля из Белоруссии. Это в два раза меньше, чем за тот же период предыдущего года, когда объем поставок составил 63,9 тысячи тонн.