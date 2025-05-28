Казахстанцы смогут легально работать в Катаре

Речь идет о проекте закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар».
Как отметил депутат Аскар Аймагамбетов, проект закона разработан в целях урегулирования вопросов трудоустройства граждан Казахстана в Катаре.
Он направлен на комплексную правовую защиту казахстанцев на всех этапах: от заключения трудового договора до вопросов репатриации. Наем работников из Казахстана, их выезд в Катар, их трудоустройство там регулируются соответствующими законами и процедурами, действующими в обеих странах.
Власти Казахстана сейчас также работают над тем, чтобы урегулировать вопросы трудоустройства граждан в Южной Корее и Великобритании.