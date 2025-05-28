Казахстанцы смогут легально работать в Катаре

Он направлен на комплексную правовую защиту казахстанцев на всех этапах: от заключения трудового договора до вопросов репатриации. Наем работников из Казахстана, их выезд в Катар, их трудоустройство там регулируются соответствующими законами и процедурами, действующими в обеих странах.