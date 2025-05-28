Половина моста у Телецентра откроется уже осенью: детали ремонта и график перекрытий

На сегодняшний день на стройплощадке работают 120 специалистов в две смены, работы идут строго по графику, без отставаний. Движение транспорта сейчас организовано по одной стороне моста, а уже осенью запланировано переключение на противоположную сторону с завершением асфальтирования и последующей организацией реверсивного движения. Таким образом, половина моста у Телецентра будет открыта для транспорта уже в ближайшие месяцы.