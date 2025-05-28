Половина моста у Телецентра откроется уже осенью: детали ремонта и график перекрытий

На сегодняшний день на стройплощадке работают 120 специалистов в две смены, работы идут строго по графику, без отставаний. Движение транспорта сейчас организовано по одной стороне моста, а уже осенью запланировано переключение на противоположную сторону с завершением асфальтирования и последующей организацией реверсивного движения. Таким образом, половина моста у Телецентра будет открыта для транспорта уже в ближайшие месяцы.
Губернатор подчеркнул важность минимизации неудобств для жителей и поручил подрядчику «СтройТраст» максимально оперативно проводить работы, включая ночной режим. Власти обещают заранее информировать горожан через СМИ и городские службы.
Ремонт моста идёт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В числе выполненных работ — демонтаж старых конструкций, пескоструйная очистка и антикоррозийная защита металлоконструкций, устройство ливневой канализации и установка новых инженерных систем.