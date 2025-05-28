Грузовые железнодорожные станции вынесут за пределы Ташкента

Особенно актуальным этот вопрос является в пригородах Ташкента. В настоящее время 70 процентов внешних грузов проходят через станцию «Чукурсой», что иногда приводит к многодневным задержкам, дополнительным затратам и очередям. В связи с этим предлагается вынести грузовые станции за пределы столицы и построить крупные станции в Янгиюльском районе и вблизи Нового Ташкента.