Грузовые железнодорожные станции вынесут за пределы Ташкента

Главе республики презентовали меры по развитию железнодорожной отрасли.
Как отмечалось, ее потенциал, включая возможности перевозки транзитных грузов, используют не в полной мере. При увеличении объемов таких перевозок на 40% в ближайшие годы можно удвоить доходы.
В связи с этим речь шла о необходимости поэтапного увеличения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.
Особенно актуальным этот вопрос является в пригородах Ташкента. В настоящее время 70 процентов внешних грузов проходят через станцию «Чукурсой», что иногда приводит к многодневным задержкам, дополнительным затратам и очередям. В связи с этим предлагается вынести грузовые станции за пределы столицы и построить крупные станции в Янгиюльском районе и вблизи Нового Ташкента.
Также планируют построить объездную линию «Озодлик — Гулистан». Это позволит удвоить объемы грузоперевозок без заезда в Ташкент.
Среди новых проектов — железнодорожная линия Самарканд — Ургут. В настоящее время уже проложили 7 километров рельсов. Общая протяженность линии составит 54 километра, на территории экономической зоны «Ургут» построят 2 вокзала и 2 грузовые станции.
Отдельное внимание уделили упрощению доступа к территории вокзалов, повышению качества услуг, созданию удобств для передвижения, улучшению условий для туристов и расширению парковок.
Ответственные лица доложили о планах по закупке электропоездов и повышению качества железнодорожного обслуживания.