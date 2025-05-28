Чем рискует Turkish Airlines при отмене рейсов из-за атак дронов

«В суде это все очень тяжело будет оспорить. Как только летать небезопасно, у авиакомпании развязаны руки. При этом пассажиров надо разместить в отеле, дать трехразовое питание — это все нужно сделать. Но можно не лететь, закон позволяет», — прокомментировал ситуацию RTVI Мкртчян.