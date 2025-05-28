Чем рискует Turkish Airlines при отмене рейсов из-за атак дронов

Турецкие авиалинии уже объявили, что они берут все расходы на себя. Они предпринимают такой ход — естественно, они платят за туристов. В этом случае туроператоры расходы не несут.
Эксперт отметил, что моральные издержки туристов возместить будет очень сложно. Туристы, пострадавшие из-за отмены рейсов, могут добиваться возмещения морального ущерба через судебные органы в России, однако вероятность успеха невысока.
«В суде это все очень тяжело будет оспорить. Как только летать небезопасно, у авиакомпании развязаны руки. При этом пассажиров надо разместить в отеле, дать трехразовое питание — это все нужно сделать. Но можно не лететь, закон позволяет», — прокомментировал ситуацию RTVI Мкртчян.
Он считает, что Turkish Airlines «ведут себя вызывающе», пользуясь монопольным положением на российском рынке, где отсутствуют прямые авиарейсы в страны Евросоюза.
Полет в Европу через Стамбул остается единственным быстрым маршрутом на сегодняшний день, поясняет эксперт. Это дорогой вариант, но перелеты через Ереван или Тбилиси требуют стыковок у разных авиаперевозчиков. Turkish Airlines предлагают широкий выбор направлений по Европе. Emirates, Flydubai, Etihad не могут конкурировать с Турецкими авиалиниями, констатирует вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств».
Помимо широкого выбора направлений, преимущество перелетов через Турцию заключается в удобстве обработки багажа: его можно зарегистрировать в российском аэропорту и получить в конечном пункте, что избавляет от необходимости переоформления при пересадке, в отличие от маршрутов через Ереван или Тбилиси.
В последнее время участились налеты украинских беспилотников на центральные регионы России, включая Москву. Из-за этого аэропорты были вынуждены временно приостанавливать полеты. В ночь на 28 мая над Россией сбили 296 беспилотников. В Подмосковье уничтожили 42 дрона, Сергей Собянин сообщал о 33 сбитых БПЛА, летевших в сторону Москвы. Все столичные аэропорты приостанавливали прием и отправку рейсов.