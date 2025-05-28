Разработчик назвал стоимость самолета «Байкал»

«Цена “Байкала” соответствует рынку. Она сопоставима со стоимостью американских одномоторных самолетов Cessna Grand Caravan. На заводе производителя Grand Caravan стоит от 2,2 миллиона до 3,4 миллиона долларов… Цена Cessna по курсу 100 рублей за доллар — от 220 миллионов до 340 миллионов рублей в зависимости от комплектующих. В эту вилку мы в любом случае попадаем», — сообщил Лузгин в интервью «Ведомостям».