Гостевые дома на Кубани занесут в спецреестр: комментарий Юрия Бурлачко

Деятельность гостевых домов в Краснодарском крае находилась в «серой зоне» и не приносила необходимого экономического эффекта. Но после того, как Кубань стала участником эксперимента по легализации гостиничных услуг в гостевых домах, ситуация должна измениться. Закон, одобренный Госдумой во втором и третьем чтениях прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Главный парламентарий отметил, что эксперимент будет проводиться в 18 регионах, хотя изначально распространялся только на три. В документе определен механизм включения гостевых домов в единый реестр классифицированных гостиниц.
Теперь при внесении гостевого дома в спецреестр ему присвоят регистрационный номер. Без этого номера нельзя будет размещать рекламу услуг, в том числе на сайтах-агрегаторах.
В этой связи новый закон видится не набором формальных правил и требований, а эффективным механизмом регулирования с учетом реальной практики.
Он также напомнил, что ранее в России запретили предоставлять услуги размещения в гостевых домах без свидетельства о присвоении определенной категории. Деятельность таких средств размещения оказалась существенно затруднена.
Ранее «Югополис» сообщал, что эксперимент по внесению гостевых домов в спецреестр начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 2027 года. Кроме Краснодарского края, эксперимент будет проходить в Ростовской области, Ставропольском крае, Крыму и Севастополе. Власти этих регионов должны будут принять собственные законы, регулирующие работу гостевых домов и включение их в систему туристических услуг.