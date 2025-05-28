Гостевые дома на Кубани занесут в спецреестр: комментарий Юрия Бурлачко

Ранее «Югополис» сообщал, что эксперимент по внесению гостевых домов в спецреестр начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 2027 года. Кроме Краснодарского края, эксперимент будет проходить в Ростовской области, Ставропольском крае, Крыму и Севастополе. Власти этих регионов должны будут принять собственные законы, регулирующие работу гостевых домов и включение их в систему туристических услуг.