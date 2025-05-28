Денис Паслер побывал в кабине уральского самолета «Байкал»: «Работа будет завершена»

«Есть четкое понимание, какие шаги нужно сделать: продолжить программу испытаний, чтобы получить сертификат в установленные сроки госконтракта, в конце 2026 года. Мы со своей стороны будем поддерживать и коллектив, и производство. Нет сомнений, что эта работа будет завершена в соответствии с контрактом», — написал Паслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».