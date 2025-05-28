Денис Паслер побывал в кабине уральского самолета «Байкал»: «Работа будет завершена»

«Есть четкое понимание, какие шаги нужно сделать: продолжить программу испытаний, чтобы получить сертификат в установленные сроки госконтракта, в конце 2026 года. Мы со своей стороны будем поддерживать и коллектив, и производство. Нет сомнений, что эта работа будет завершена в соответствии с контрактом», — написал Паслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Врио губернатора смог сделать выводы, собственными глазами осмотрев производство, которое развернуто в Екатеринбурге на площадке особой экономической зоны «Титановая долина». Денис Паслер побеседовал с руководством и рабочими Уральского завода гражданской авиации, который и выполняет госконтракт. Представители предприятия ознакомили гостя с планом, по которому идет разработка нового самолета.
Денис Паслер опубликовал совместное видео с гендиректором УЗГА Леонидом Лузгиным. Топ-менеджер заявил, что опытный образец «Байкала» прошел первые испытания, которые подтвердили отсутствие конструкторских ошибок. А врио губернатора смог лично посидеть в кабине изделия.
В департаменте напомнили, что УЗГА занимается локализацией производства самолетов для малой авиации уже больше шести лет. За последние два года на площадке «Титановой долины» «Уктус» в Екатеринбурге построено несколько цехов, где планируется собирать «Байкалы», а также турбовинтовые региональные самолеты ТВРС-44 «Ладога».
Денис Паслер отметил, что в создании «Байкала» задействованы почти 2500 сотрудников УЗГА. Всего на заводе трудоустроены более 9000 жителей Свердловской области.
«Большой, квалифицированный, профессиональный, дружный коллектив, который справляется с поставленной задачей», — прокомментировал врио губернатора.
Ожидается, что именно разработки УЗГА поднимут на новый уровень отечественную малую и среднемагистральной авиации. В частности, «Байкал» должен заменить устаревший самолет Ан-2. Он сможет перевозить грузы и пассажиров, тушить лесные пожары, транспортировать тяжелобольных пациентов и выполнять многие другие задачи.
«ФедералПресс» напоминает, что вложения в строительство завода полного цикла оцениваются в 60 млрд рублей. Среди инвесторов — «Ростех» и «Титановая долина».