Калининградский губернатор раскрыл, когда в регионе подешевеет картофель

КАЛИНИНГРАД, 28 мая, ФедералПресс. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в регионе делают упор на новые проекты, которые способствуют самообеспеченности и снижению цен на овощи. В частности, речь идет о снижении стоимости картофеля.