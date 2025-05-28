Калининградский губернатор раскрыл, когда в регионе подешевеет картофель

Также ожидаем, что с началом уборки картофеля в июле-августе цена начнет снижаться. Наблюдаем такую сезонную тенденцию каждый год.
Фермеры планируют засадить картофелем около 4 тысяч гектаров, и на данный момент уже освоено 83% от запланированных площадей. В дальнейшем аграрии намерены расширять посевные территории и модернизировать техническое оснащение.
Что касается весенних полевых работ, то их основной этап близок к завершению. Посев яровых культур превысил плановые показатели более чем на 9 тысяч гектаров.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Беспрозванных запретил вывозить картофель из Калининградской области.