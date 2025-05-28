Лукашенко поручил продумать закупку яблок в связи с не очень урожайным годом

«По яблоку, наверное, этот год будет не очень урожайным. Яблоко будет, но не столько, сколько мы хотели. Уже сегодня надо думать. В правительстве я поручал. Если нужно будет закупить, где будем закупать яблоко? Для того, чтобы и положить его на хранение и закупить, может быть, в межсезонье», — сказал глава государства.