«По яблоку, наверное, этот год будет не очень урожайным. Яблоко будет, но не столько, сколько мы хотели. Уже сегодня надо думать. В правительстве я поручал. Если нужно будет закупить, где будем закупать яблоко? Для того, чтобы и положить его на хранение и закупить, может быть, в межсезонье», — сказал глава государства.
Лукашенко поручил продумать закупку яблок в связи с не очень урожайным годом
28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил заблаговременно продумать закупку яблок в связи с не очень урожайным годом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, передает корреспондент БЕЛТА.