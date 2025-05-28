Лукашенко: Россия предложила Беларуси «кусок» работ в авиа- и судостроении

В среду глава государства принял с докладом руководителя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, в ходе беседы он затронул тему перспектив развития промышленности в регионе. Лукашенко отметил, что у недавно назначенного на должность губернатора богатый опыт в этой сфере, а на Брестчину он направлен, чтобы разобрался в соответствующих вопросах.
Белорусский лидер подчеркнул, что Пархомчик может обеспечить динамику, чтобы не было отдельных предприятий, которые плохо функционируют, так как промышленность очень важна для республики.
Отдельно — это судостроение и авиация. Ты, будучи вице-премьером, знаешь эту тему. Россияне, спасибо им, молодцы, предложили нам хороший кусок в авиастроении и судостроении — ремонт судов и прочее, прочее. Маломерных, небольших. Где-то под Гомелем — в Мозыре и в Пинске ремонтная база была.
По его словам, так как Беларусь не является морской державой, база не использовалась, но специалисты остались, и если есть объемы работ, нужно думать, как их выполнить.
Лукашенко констатировал, что Пархомчик хорошо знает это направление, поскольку сам занимался им в правительстве на посту министра промышленности.
Глава государства также поручил губернатору «серьезно этим делом заниматься».