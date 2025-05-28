Лукашенко: Россия предложила Беларуси «кусок» работ в авиа- и судостроении

В среду глава государства принял с докладом руководителя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, в ходе беседы он затронул тему перспектив развития промышленности в регионе. Лукашенко отметил, что у недавно назначенного на должность губернатора богатый опыт в этой сфере, а на Брестчину он направлен, чтобы разобрался в соответствующих вопросах.