Bild: ФРГ может профинансировать разработку Украиной ракет дальностью до 2500 км

Издание обращает внимание, что ракеты М30 и М31 для системы Mars II управляются с помощью GPS, а Россия успешно противостоит этой технологии уже много лет, «что тактически обесценивает это оружие». Кроме того, все российские базы находятся вне их досягаемости.
Bild уточняет, что Германия также ведет переговоры о поставке Украине дополнительных систем ПВО Iris-T. Об их передаче может быть объявлено на сегодняшней встрече президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
На нынешней неделе Фридрих Мерц заявил, что Берлин снял ограничения по дальнобойному оружию для Украины. По его словам, решение было принято уже какое-то время назад, притом совместно с Вашингтоном, Лондоном и Парижем. Канцлер не стал уточнять, о каких именно вооружениях идет речь, однако в свете дебатов о возможности отправки Taurus ряд СМИ решили, что подразумеваются именно эти ракеты.