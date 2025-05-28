Bild: ФРГ может профинансировать разработку Украиной ракет дальностью до 2500 км

На нынешней неделе Фридрих Мерц заявил, что Берлин снял ограничения по дальнобойному оружию для Украины. По его словам, решение было принято уже какое-то время назад, притом совместно с Вашингтоном, Лондоном и Парижем. Канцлер не стал уточнять, о каких именно вооружениях идет речь, однако в свете дебатов о возможности отправки Taurus ряд СМИ решили, что подразумеваются именно эти ракеты.