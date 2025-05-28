FT: cтранам ЕС рекомендуют к 2030 году сократить потребление воды на 10%

Для поддержания инфраструктуры водоснабжения, по оценкам Еврокомиссии, необходимы €23 млрд в год. Европейский инвестиционный банк подготовит программу привлечения €15 млрд в виде кредитов для финансирования этой инфраструктуры в 2025—2027 годах. Сокращение потребления именно на 10% не будет обязательным для стран ЕС, однако Еврокомиссия призывает страны поставить собственные цели с учетом ситуации на местах, предупреждая, что споры по поводу доступа к водным ресурсам несут «потенциальный риск конфликтов внутри стран и между странами-членами».