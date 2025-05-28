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100 млн рублей вложат в производство электронных автовесов в Новочеркасске

В Новочеркасске запланировали строительство нового цеха для производства автовесов.

Источник: сайт правительства Ростовской области

В Новочеркасске запланировали расширение производства электронных автомобильных весов. В этот проект намерены вложить свыше 100 млн рублей инвестиций, рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

По словам чиновника, уже в 2026 году на выбранной территории должны начать строительство сборочного цеха площадью 1,5 тысячи кв. метров. Речь идет о мощностях резидента Новочеркасского индустриального парка.

— Реализация проекта увеличит объемы производства, появятся 50 новых рабочих мест. Это важный шаг в развитии донского машиностроения, — подчеркнул Игорь Сорокин.

Добавим, власти региона оказывают всестороннюю поддержку импортозамещающим предприятиям. Для таких компаний создали ряд преференций, включая льготные займы регионального фонда развития промышленности.