Власти Екатеринбурга перенимают опыт строительства метро в Китае

Делегация Екатеринбурга во главе с мэром города Алексеем Орловым изучила технические решения метрополитена в городе Чунцин на станции «Лизиба». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал пресс-секретарь главы столицы Урала Денис Каракулов.
— Алексей Орлов провел встречу с главным инженером метро, — рассказал Денис Каракулов.
Глава города обсудил технологии строительства, льготные билеты и их финансирование, решения проектирования новых линий метрополитена.
Станция «Лизиба» в китайском мегаполисе Чунцин располагается в 19-этажном здании. На территории есть музей, посвященный истории города. «Лизиба» была включена в список важнейших достижений Китая в 2019 году.