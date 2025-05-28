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Власти Екатеринбурга перенимают опыт строительства метро в Китае

Алексей Орлов изучил инфраструктуру метро в Китае.

Источник: Комсомольская правда

Делегация Екатеринбурга во главе с мэром города Алексеем Орловым изучила технические решения метрополитена в городе Чунцин на станции «Лизиба». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал пресс-секретарь главы столицы Урала Денис Каракулов.

— Алексей Орлов провел встречу с главным инженером метро, — рассказал Денис Каракулов.

Глава города обсудил технологии строительства, льготные билеты и их финансирование, решения проектирования новых линий метрополитена.

Станция «Лизиба» в китайском мегаполисе Чунцин располагается в 19-этажном здании. На территории есть музей, посвященный истории города. «Лизиба» была включена в список важнейших достижений Китая в 2019 году.