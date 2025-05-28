В. Федорищев наградил бизнесменов на форуме «Мой бизнес 63. Время роста»

В самарском регионе работает более 137 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей, а также более 310 тыс. самозанятых. Продолжается создание современной инфраструктуры поддержки бизнеса.
28 мая на форуме «Мой бизнес 63. Время роста» были озвучены меры поддержки, разработанные для предпринимателей. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Среди них: программа поддержки для участников СВО, включающая бесплатное обучение основам бизнеса и возможность получения грантов до 500 тысяч рублей.
Для предпринимателей, планирующих расширение бизнеса, доступны микрозаймы от Гарантийного фонда Самарской области под 1% годовых.
Действует Фонд поддержки технологического предпринимательства, который будет предоставлять гранты для инновационных проектов.
Продолжается предоставление льгот по упрощенной системе налогообложения для социальных предпринимателей, работающих в сферах здравоохранения, образования, культуры, экологии и спорта, создающих рабочие места для социально незащищенных граждан и улучшающих качество жизни населения.
Стартовала программа льготного кредитования для многодетных предпринимателей под 5% годовых.
Разрабатываются меры поддержки для новичков-экспортеров в виде единовременной денежной выплаты — экспортного кешбэка.
На форуме также были награждены предприниматели, которые не только развивают свой бизнес, но и активно участвуют в общественной жизни региона.
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