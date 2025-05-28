Цены на недвижимость в Молдове продолжают резко расти: Куда уж выше — покупателей становится все меньше

Нацбанк отмечает ускоренный рост цен на рынке жилья.
Итоги 1 квартала 2025 года впервые свидетельствуют об ускоренном росте цен на рынке жилой недвижимости, как в первичном, так и во вторичном сегменте, сообщает Logos-Press со ссылкой на данные Нацбанка.
Совокупный индекс цен на жилую недвижимость (RPPI) в 1 квартале составил 211,7%, увеличившись на 18,4% по сравнению с IV кварталом 2024 года и на 35,4% по сравнению с I кварталом 2024 года.
Параллельно с этим на рынке жилой недвижимости наблюдаются признаки замедления активности, что выражается в сокращении количества сделок купли-продажи жилья, а также в уменьшении количества объектов недвижимости, приобретенных с использованием ипотечных кредитов.