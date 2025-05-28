Все по закону: оператор Пулково возмутился жалобами поставщиков еды

Компания «Транспит Северо-Запад» была заранее извещена об изменениях в законодательстве. Как и том, что требуются изменения процедуры доставки и комплектации питания для использования КПП. Компания-поставщик рассматривала возможность строительства цеха на территории Пулково еще в 2018 году, однако по состоянию на март 2025 года работы не завершены.