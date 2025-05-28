Страны СНГ и крупные государства Азии усилят борьбу с отмыванием денег

В столице России проходит 42-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Планируется, что она завершится 30 мая.
ЕАГ объединяет ряд стран СНГ — Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Также в нее входят такие крупные государства Азии, как Индия и Китай. Еще 17 государств и 24 международные и региональные организации имеют статус наблюдателей.
Методы борьбы с отмыванием денег в Москве обсуждают представители российского правительства, парламента, Росфинмониторинга, профильных министерств и ведомств, частного сектора, экспертных и научных кругов из стран Евразийского региона, а также стран и организаций — наблюдателей. На форум приехало более двух сотен делегатов.
Несовершенство законодательств между нашими странами создает уязвимость для нас и создает благоприятные условия для преступного мира. Задача ЕАГ, задача антиотмывочных систем — это как раз борьба с преступностью.
Он подчеркнул, что преступления в этой сфере стали транснациональными, эта проблема актуальна для многих. Присутствие наблюдателей из разных стран на форуме в Москве — тому подтверждение.
Он подчеркнул, что преступления в этой сфере стали транснациональными, эта проблема актуальна для многих. Присутствие наблюдателей из разных стран на форуме в Москве — тому подтверждение. Подробности — в видео Sputnik.