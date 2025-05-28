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Страны СНГ и крупные государства Азии усилят борьбу с отмыванием денег

Представители госорганов и эксперты из целого ряда стран собрались в Москве, чтобы обсудить противодействие легализации преступных доходов.

Источник: Sputnik.by

В столице России проходит 42-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Планируется, что она завершится 30 мая.

ЕАГ объединяет ряд стран СНГ — Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Также в нее входят такие крупные государства Азии, как Индия и Китай. Еще 17 государств и 24 международные и региональные организации имеют статус наблюдателей.

Методы борьбы с отмыванием денег в Москве обсуждают представители российского правительства, парламента, Росфинмониторинга, профильных министерств и ведомств, частного сектора, экспертных и научных кругов из стран Евразийского региона, а также стран и организаций — наблюдателей. На форум приехало более двух сотен делегатов.

Несовершенство законодательств между нашими странами создает уязвимость для нас и создает благоприятные условия для преступного мира. Задача ЕАГ, задача антиотмывочных систем — это как раз борьба с преступностью.

отметил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин

Он подчеркнул, что преступления в этой сфере стали транснациональными, эта проблема актуальна для многих. Присутствие наблюдателей из разных стран на форуме в Москве — тому подтверждение.

Он подчеркнул, что преступления в этой сфере стали транснациональными, эта проблема актуальна для многих. Присутствие наблюдателей из разных стран на форуме в Москве — тому подтверждение. Подробности — в видео Sputnik.