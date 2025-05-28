Страны СНГ и крупные государства Азии усилят борьбу с отмыванием денег

Методы борьбы с отмыванием денег в Москве обсуждают представители российского правительства, парламента, Росфинмониторинга, профильных министерств и ведомств, частного сектора, экспертных и научных кругов из стран Евразийского региона, а также стран и организаций — наблюдателей. На форум приехало более двух сотен делегатов.