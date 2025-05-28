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Завод по производству сборных домов построят в Сормове

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 167 млн рублей.

Источник: Время

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона одобрил предоставление участка ООО «Сфера технологий» для строительства завода по производству сборных домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Новое предприятие будет построено на земельном участке площадью 1,6 га на улице Федосеенко в течение пяти лет.

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 167 млн рублей.

Кроме того, согласована заявка на выделение участка площадью 2 га под строительство предприятия по изготовлению модульных домов в Дзержинске.

Реализацией проекта займется ООО «Пласт-Сервис». На строительство завода будет направлено 92 млн рублей.

Предприятие планируется построить к 2030 году.

Напомним, круглогодичный глэмпинг-парк построят под Городцом.