Завод по производству сборных домов построят в Сормове

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона одобрил предоставление участка ООО «Сфера технологий» для строительства завода по производству сборных домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.