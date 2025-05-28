В России в седьмой раз выберут наиболее активных экспортеров

Вклад экспорта в отечественную экономику сложно переоценить. За 25 лет объем поставок из России за рубеж увеличился почти в шесть раз: с $72,8 млрд в 1999 году до $433 млрд в 2024-м. При этом объем экспорта продукции АПК за последние 10 лет вырос в 2,5 раза, до $43 млрд в 2024 году, а объем несырьевого неэнергетического экспорта в 2023 году достиг $148 млрд, что на $112 млрд больше, чем в 2001 году. Чтобы поддержать российских экспортеров, в России уже семь лет проводят конкурс «Экспортер года». В чем его суть и как он помогает российскому бизнесу — в материале «Газеты.Ru».