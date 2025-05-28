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Тоннель метро от площади Свободы до «Горьковской» начнут строить летом 2025 года

Проходка стартует после согласования обновлённого проекта.

Источник: Комсомольская правда

Тоннель между площадью Свободы и станцией «Горьковская» в Нижнем Новгороде начнут прокладывать в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал «МетроНН».

Сейчас на площади Свободы ведётся подготовка стартового участка — отсюда и начнётся строительство. Одновременно специалисты осматривают и настраивают оборудование на улице Горького и Сенной для установки новых тоннелепроходческих комплексов.

Работы будут вестись сразу двумя щитами — это позволит ускорить прокладку метро. Проект был переработан и находится на стадии обновлённого согласования в Главгосэкспертизе. Строительство начнётся после получения положительного заключения.