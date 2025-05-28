«Чтобы на селе жизнь была, нужны лошади»: в Татарстане запускают программу коневодства

Раис Татарстана Рустам Минниханов инициировал программу по развития коневодства. Итоговая цель программы — увеличение поголовья без малого вдвое к 2030 году. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
Программу по развитию коневодства в Татарстане Рустам Минниханов анонсировал в ходе недавней встречи с активом Кайбицкого и Буинского районов. По мнению руководителя республики, это направление в ЛПХ не развито. При этом Минниханов отмечает важность данного направления не только важно не только для сельского хозяйства, но и для сохранения национальных традиций.
Раис поручил профильному министерству подготовить варианты поддержки отрасли коневодства.
Проект программы уже на стадии разработки. Планируется, что коневодам будут оказывать финансовую поддержку как на закупку за пределами республики лошадей для разведения, так и на строительство конюшен, сообщили информагентству в Минсельхозпроде.
«Благодаря новому региональному проекту строительство собственной конюшни станет легче не только для крупных фермеров, но и для начинающих хозяйств», — подчеркнули в министерстве.
В настоящее время в Татарстане уже действуют меры поддержки. Например, субсидии на приобретение племенных лошадей и семени жеребцов-производителей. Также коневоды могут получит субсидию на приобретение лошадей татарской породы и на их содержание.
К слову, поголовье лошадей породы «Татарская» за последние пять лет увеличилось практически на треть — с 646 голов в 2020 году до 954 сейчас.
По данным профильного министерства сейчас в республике насчитывается более 30 тысяч лошадей разных пород: 8,9 тысяч голов — в сельхозформированиях, в ЛПХ — 13 тысяч, в фермерских хозяйствах — 8,8 тысяч. Для Татарстана это совсем небольшие показатели, говорят коневоды.
«Что такое для Татарстана 30 тысяч голов лошадей? Раньше, в 1960—1970 годы, в двух районах столько лошадей было. В соседнем Башкортостане содержится более 100 тысяч голов, а в Якутии, где девять месяцев зимы, — 350 тысяч голов!» — рассказал информагенству владелец конного завода из Новошешминского района Николай Скоков.
Сельчане инициативу Раиса РТ поддерживают и возлагают надежду на развитие в республике коневодства.
«В селах же лошадей практически нет. А чтобы на селе жизнь была, нужно держать лошадей», - говорит коневод из Лениногорского района Фарит Набиуллин.