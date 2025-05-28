«Чтобы на селе жизнь была, нужны лошади»: в Татарстане запускают программу коневодства

Программу по развитию коневодства в Татарстане Рустам Минниханов анонсировал в ходе недавней встречи с активом Кайбицкого и Буинского районов. По мнению руководителя республики, это направление в ЛПХ не развито. При этом Минниханов отмечает важность данного направления не только важно не только для сельского хозяйства, но и для сохранения национальных традиций.